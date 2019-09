Kaum ein anderes Problem verbindet so viele Frauen bei der Kleidersuche. Wir alle wollen sie, doch die wenigsten finden sie tatsächlich. Die Rede ist von der einen, der perfekt sitzenden Jeans, die unsere jeweiligen Vorzüge bestens zur Geltung bringt. Jetzt macht sich ein Denimbrand daran, uns die Suche abzunehmen! Wrangler präsentiert nämlich eine neue Technologie namens Body Bespoke, bei der jede der 10 verfügbaren Größen individuell auf die Konfektionsgröße angefertigt wird. Es werden also nicht die üblichen Modelmaße als Basis für das Design verwendet, sondern wirklich die Maße der zukünftigen Trägerin.Klingt wie Magie, gibt es dank Wrangler jetzt aber tatsächlich! Im Fokus stehen die Gesäßtaschen, denn deren Position, Größe und Winkel können darüber entscheiden, wie die Jeans an der vielleicht entscheidendsten Stelle - dem Po - sitzt. Damit das neue Modell aber nicht nur perfekt sitzt, sondern auch zum Stil der glücklichen Trägerin passt, gibt es die Body Bespoke-Modelle in High Rise Slim oder Skinny, sowie in 14 verschiedenen Waschungen. Wenn da mal nicht das perfekte Modell für jede Frau dabei ist...Grammy-Gewinnerin Kimbra hat ihre perfekte Jeans jedenfalls schon gefunden und hat sich passend dazu mit Wrangler zusammengetan, um einzigartige Frauen in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Im Kampagnenvideo spricht die Sängerin mit vier beeindruckenden Body Bespoke-Botschafterinnen darüber, was es bedeutet "more than a bum" zu sein. Mit dabei sind die italienische Volleyballspielerin, Olympia- und Goldmedaillengewinnerin Francesca Piccinini, die britische Kolumnistin Paris Lees, die polnische Musikjournalistin und Rundfunkmoderatorin Gabriela Drzewiecka und die britisch-deutsche Tänzerin und Choreografin, bekannt aus der Sendung „Got to dance“, Nikeata Thompson. Ihre Geschichten erzählen sie hier: