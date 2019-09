Als Influencer zu arbeiten bedeutet, gleich mehrere Jobs aus der Digitalbranche in einem zu vereinen. Auch Bloggerin oder Social Media Managerin steht nicht schon seit Jahren traditionell in den Lebensläufen – kein Wunder, dass die Berufsbezeichnung Gesprächsbedarf hervorruft.



Wie Frauen digital kommunizieren und wie man mit ihnen spricht, war das Thema des Refinery29-Panels auf Kölns erster Influencer-Konferenz am 27. Oktober.



Director of Operations & Growth Nora Beckershaus, Chefredakteurin Cloudy Zakrocki und Sales & Brand Partnerships Director Nina Schims diskutierten mit Opinion Leader Tanja Trutschnig von Blogger Bazaar über die Frage, wie Medien durch Influencer Millennials erreichen.



Die Herausforderung für Refinery29 Germany? Eine prägende Sprache zu etablieren, die den Dialog zwischen Leserinnen und Inhalten nicht nur mit schönen Worten, sondern mit bewegenden Inhalten gestaltet.