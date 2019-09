2001 war es nicht gerade einfach einen Job in der Modebranche zu finden, also bin ich dann bei einem Interiorbrand gelandet und war dort als Marketing Director und Einkäufer angestellt. In den sechs Jahren dort habe ich viel gelernt. Es war ein kleines Unternehmen und so war ich in viele Bereiche eingebunden. Nur das Produkt selbst hat mich weniger begeistert. Es handelte sich um Tischdecken. Als sich dann mein erstes Kind, meine Tochter Louise, ankündigte, entschied ich mich dazu, meine Karriere zu unterbrechen. Ich habe mich dann auf die Erziehung konzentriert und war bald wieder schwanger. Ich wusste aber immer, dass ich mir eine zweite Karriere in der Mode wünsche. Aber leider haben mir dazu die Erfahrungen gefehlt. Also hab ich während meiner zweiten Schwangerschaft einen Abschluss an der Modeschule in Paris gemacht.



Die zusätzliche Ausbildung hat mir dann endgültig die Gewissheit geliefert, dass ich in der Mode tätig sein wollte. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich für mich selbst arbeiten will, um mein Leben so gestalten zu können, wie ich mir das vorstelle. Es fehlte also nur noch die Idee. Einer unserer Lehrer gab uns damals den Tipp, jede Frustration in ein Notizbuch zu schreiben, denn hinter diesen Problemen könnte sich eine Businessidee verstecken. In einem Magazin habe ich dann von Modebloggern gelesen, die ihre Kleidung über ihren Blog weiterverkaufen. Das fand ich spannend, weil sie das komplett allein machten, so ganz ohne Service. Ich konnte mir das selbst nicht vorstellen. Also habe ich es mir zum Ziel gemacht, all diese Frauen auf eine Plattform zu bringen und ihnen all den Service und die Sicherheit zu bieten, die man für solche Geschäfte braucht.