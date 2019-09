Warum mich Bibi Blocksberg zu einer Feministin gemacht hat

„Was sind Kassetten?", fragt mich meine 7-jährige Nichte mit großen Augen. Als ich sieben Jahre alt war, bedeuteten Kassetten für mich die Welt. Selbst in den Urlaub musste der Kassettenplayer oder eben der Walkman mit und die Bibi-Blocksberg-Kassetten waren genau so gesetzt wie das Stofftier (gestatten: „Hasi") und die Herz-Sonnenbrille. Jede Folge konnte ich mitsprechen, fühlte mit als Bibi Joachim verfiel in „Bibi verliebt sich", machte mir Sorgen um meine kleine Heldin in „Bibi reißt aus", trat meine ersten großen Reisen mit „Bibi in Indien" und „Bibi in Amerika" an und fachte meine erste Genderdebatte mit „Der kleine Hexer" an oder... ach, zurück zum Thema.