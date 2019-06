Es braucht Mut, uns zu verwirklichen und es braucht noch mehr Mut, um zu Scheitern. Träume kann man nicht teilen, denn niemand kann Zutritt zu unseren Gedanken erlangen. Das ist einerseits sehr beruhigend. Andererseits laufen wir oftmals durch die Straßen, versuchen, in die Köpfe der Anderen zu schauen. Wovon Träumen sie? Was soll das Fazit ihres Lebens sein? Streben wir alle insgeheim nach den gleichen Dingen? Ach, diese gottverdammten Träume! So wunderschön und grenzenlos und gleichzeitig eingesperrt in unserem Kopf! Außer, wir hören denen zu, die ihre Träume in Worte gefasst haben. So wie in Russos Jahrhundertroman. Hörbuch an und Traumvergleich. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen, sondern darum, sich zu identifizieren. denn du bist in bester Gesellschaft – versprochen.