Nein, diese News ist kein verspäteter Aprilscherz! Nachdem wir eine gefühlte Ewigkeit warten mussten, bis Topshop im vergangenen Herbst seinen ersten Deutschland-Store in Berlin eröffnet hat, ist nun München an der Reihe. Seit November ist die High Street-Kette auf 1200 Quadratmetern am Alexanderplatz zuhause, nun folgt eine neue Filiale am Marienplatz. Also spart schon mal für die Herbstsaison, denn dann könnt ihr euch mit den coolsten Looks von Topshop eindecken!