& Other Stories eröffnet in Wien den ersten Store in Österreich

Beim gestrigen Opening hat übrigens Georgine Le Toqueux, die Designerin des Paris Ateliers, aufgelegt. Ihr DJ Name? Sweet G natürlich. Zum Tanzen bringen sie Too many but Sylvester’s “Over & Over” und Flavien Berger’s “La Fête Noire”. Gestern Abend folgten ihr die Schauspielerinnen Edita Malovcic, Maddalena Hirschal und Sabrina Reiter. Und ab morgen könnt ihr in der neuen Filiale von & Other Stories in Wien herausfinden, ob es die Lieblingstracks der Designerin auf die Store-Playlist geschafft haben...