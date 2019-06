Sich Wegträumen ist wichtig, aber das Zurückkehren ist noch wichtiger

Wir stehen jeden Morgen auf, spielen Glücksrad vor dem Kleiderschrank und pilgern in Richtung unserer To-dos. Auf dem Fahrrad, mit der U-Bahn oder dem Auto. Brav in Reih’ und Glied, der Tank voll, die Reifen auch und das gültige Ticket in der Tasche. Wir setzen Haken, von neun bis 18 Uhr, versuchen, auch ja kein To-do zu vergessen, damit wir nach getaner Arbeit mit ruhigem Gewissen in der Bar sitzen und am Feierabend schlürfen dürfen – umgeben von lauter geliebten Menschen, die es genauso machen wie wir.