Netflix geht im Juni mit einer neuen Eigenproduktion an den Start, die von den Machern von Orange Is The Black kommt. GLOW spielt in den 80er Jahren in Los Angeles. Die Hauptdarstellerin Alison Brie (bekannt aus Mad Men) spielt die junge Ruth Wilder, die seit Jahren versucht in der Schauspielbranche Fuß zu fassen, allerdings bisher ohne Erfolg. Also versucht sie nun etwas Neues und tritt in die Damen-Wrestling-Liga Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW) in der Hoffnung ihre Karriere wieder voran zu treiben. Dort muss sie sich aber zuallererst einmal mit schrägen Charakteren auseinandersetzen. Sieht sehenswert aus! Ab 23. Juni bei Netflix verfügbar.