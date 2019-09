Jetzt kannst du in einem Kleid von Sarah Jessica Parker heiraten

Wie ein Hochzeitstag nicht ablaufen soll, sieht man im ersten Teil des Sex And The City-Films. Carrie wird vorm Altar sitzen gelassen und prügelt mit dem Brautstrauß in einem Traumkleid von Vivienne Westwood auf die Limousine von Mr. Big ein. Ein solches Drama wird dir in einem Look der neuen Linie von Sarah Jessica Parker hoffentlich nicht passieren. Drei Jahre nach dem Launch ihrer ersten Hochzeitsschuhkollektion folgt nun die Linie, die in Kollaboration mit dem Onlineshop Gilt entstanden ist.