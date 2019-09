Heute reicht nur ein Hashtag, um die Hände aller Sneakerliebhaber kurz zum Zittern zu bringen: #FENTYbyPuma. Ab sofort ist The Trainer by Fenty, die graue Version von Rihannas futuristischem Sneaker aus der Kooperation mit Puma, zu haben. Fragt sich nur für wie lange? Die neuen Farben von Rihannas Creeper-Modell waren online schon eine halbe Stunde nach dem Erscheinen ausverkauft, die flauschige Schlappen-Variante namens The Fur Slide sucht man gerade vergeblich in den Online-Shops.Auch der Trainer erschien bereits. Im März wurde er erstmals in Schwarz, Weiß und Rot verkauft – mit jeder Menge Hype, aktuell sind online vereinzelt aber noch ein paar Größen erhältlich. Rihannas High-Top-Version ist speziell und im Vergleich zu den Creeper-Modellen deutlich mehr Statement als Alltagsbegleiter.Natürlich geht auch rosa Plüsch auf Badeschlappen nicht unbedingt als klassischer Büro- oder Unilook für alle Fälle durch – sie haben allerdings auch nur knapp die Hälfte gekostet. Auf dem Preisschild des Trainers stehen wieder rund 190 Euro. Als Rihannas Interpretation eines Workout-Modells ist er speziell verarbeitet, unter anderem mit Ariaprene, einem atmungsaktivem Synthetikmaterial.Wie gut der Statement-Sneaker in der neuen Farbe funktioniert, wird sich heute zeigen. Zu haben ist The Trainer by Fenty unter anderem im Online-Shop von Puma und bei Stylebop