In der Vergangenheit konnte Pilgrim auf diese Weise bereits 2 Millionen Euro an die Medecins sans Frontières spenden. Die Kette kommt in diesem Jahr aus vergoldetem Messing daher. Mit 28 Euro€ ist das hübsche Modell im Übrigen durchaus bezahlbar. Ab Oktober ist sie in Pilgrim Stores oder online zu haben. Damit kannst du natürlich nicht nur dir selbst, sondern auch deinen besten Freund*innen oder jemandem in deiner Familie eine Freude machen. Und Weihnachten, vielleicht die aktivste Spendensaison des Jahres, steht im Oktober ja auch schon fast vor der Tür...