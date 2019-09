Vergangene Woche ging ein kleiner Ruck durch Mailorder-Deutschland. Nach 68 Jahren ist es diesen Dezember so weit: Der Otto-Katalog wird ein letztes Mal deutsche Briefkästen verstopfen. Wer in den Neunzigerjahren und frühen Zweitausendern in einer mittelgroßen, deutschen Stadt aufgewachsen ist, für den*die war der Otto-Katalog damals das 1,5 Kilogramm schwere Papierfenster zur Welt. Der eigene Shopping-Horizont reichte nämlich nur so weit, wie einen die öffentlichen Verkehrsmittel trugen – und das war in der Regel bis zur nächst kleinen Stadt.