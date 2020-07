Unsere erste Verabredung fand deswegen so was von outside my box statt – nämlich per Video. Die Angst, dass es sich wie ein arbeitsbedingter Call anfühlen könnte, verflog schnell, als ich sein nervöses Lächeln auf dem Bildschirm sah. Wir kochten etwas zusammen und sein Essen sah tausend Mal besser aus, als meins, was ich bis in die Ewigkeit darauf schieben werde, wie nahtlos unser Gespräch von OkCupid zu „Ok, cute!“ überging. Wir knüpften genau da an, wo wir die Nacht zuvor aufgehört hatten. Ja, der never ending Augenkontakt ist schuld an meinem angebrannten Hähnchen, ok? Nicht, dass wir Conversation-Starter gebraucht hätten, aber es gab so viele Themen, die von unseren OkCupid-Profilen inspiriert waren. Aussagen wie "Es ist nichts Falsches daran, unordentlich zu sein" oder "Ich liebe Tiere, aber esse sie auch" schufen eine Basis, die echt wirkte. Wir schmiedeten den Plan, bald auch im echten Leben gemeinsam zu kochen. Ich werde dann für den Salat zuständig sein...