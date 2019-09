Sharing is Caring: Bei diesen Plattformen kannst du Mode leihen statt kaufen

Schicke Kleider für besondere Anlässe leiht ihr am besten bei Chic by Choice . Bei einer Auswahl von über 4000 (Designer-)Stücken plus Accessoires gibt es hier Kleidung für jeden Geschmack. Mit jeder Bestellung bekommt ihr gratis eine Zweitgröße geliefert, damit ihr am Ende nicht ohne Outfit dasteht. Die Kleider könnt ihr vier bis acht Tage lang behalten. Keine Angst, falls die Party mal wieder ausartet: Im Mietpreis ist eine Versicherungsgebühr für kleine Schäden und Flecken enthalten. Bei ungetragenen Kleidern wird das Geld zurückerstattet.