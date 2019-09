Mila Kunis gibt ihrer Tochter jede Woche Wein & begründet es mit Tradition

Kunis erklärt: "Wir feiern Sabbat bei uns zu Hause. Am Sabbat trinkst du einen Schluck Wein." Die Frau von Hollywood-Star Ashton Kutcher (39, "Two and a Half Men") wurde 1983 in Czernowitz in der Ukraine geboren und stammt aus einer jüdischen Familie. Im Judentum ist es Tradition, jede Woche Sabbat zu feiern. Dazu gehört neben einem Festmahl auch ein Schluck Wein für alle Familienmitglieder.