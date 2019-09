„So hat mir Tyra Banks gezeigt, dass es sich immer lohnt, nach den Sternen zu greifen.“

An meine Mutter und meine Schwester. Solche Situationen machen mir bewusst, dass ich jetzt wirklich erwachsen geworden bin – und es fühlt sich gut an, der Frau, die mich aufgezogen hat, etwas so Bedeutungsvolles zu schenken. Insbesondere aus der Schmucklinie von Pandora, denn mit dieser Marke verbinde ich in Bezug auf meinen Arbeitsalltag so vieles verbinde. Es war so, als hätte sich der Kreis geschlossen. Mir endlich etwas leisten zu können, es verschenken zu können; Ein wirklich schöner Moment.