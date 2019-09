Im Internet schlägt Meinung ganz schnell in Hass um...

Joy: Das hängt einfach auch mit einem gewissen Geltungsdrang zusammen, den Menschen eben haben. Und Plattformen aller Art bieten uns die Möglichkeit, Spuren in diesem Universum zu hinterlassen. In Wirklichkeit hassen viele Leute gar nicht so sehr, wie sie tun, sondern wollen unbedingt gerne einen Scheißhaufen legen. Und dafür benutzen sie dann die Shitstorm-Sprache. Man braucht schon ein dickes Fell.

Balbina: Ich finde, dass man immer äußern kann, wenn man etwas nicht mag. Aber über einen Menschen zu urteilen, denn man nicht in- und auswendig kennt: Das finde ich schwierig. Das ist aber vermutlich auch eine Entwicklung der neueren Zeit. Wenn du das Glück hast, vom Feuilleton sehr gut behandelt zu werden, man dich dort streichelt, lobt und dir sagt, dass du deine Sache sehr gut gemacht hast, dann sorgt das an einem anderen Ende für gegenteilige Reaktionen, die sich total potenzieren und in Hass umschwingen können. Wenn das dann in Medien geschieht, in denen sich jeder äußern kann, eskaliert das eben oftmals. Das wundert mich immer ein bisschen, weil ich ja nicht Musik mache, um zu polarisieren. Ich bin selten politisch und viel mehr persönlich. Ich kann nicht verstehen, wo dieser Hass mir gegenüber herkommt. Je länger ich mit so etwas in Berührung komme, desto egaler wird es mir aber auch. Das sind eben Leute, die ein Ventil für ihre Wut brauchen.



Balbina, wie war es für dich, in der Berliner Rap-Szene aufzuwachsen, die doch sehr männerdominiert ist?

Balbina : Ich werde in Interviews häufig gefragt, wie ich mich mit meinem sanften Gemüt in der Berliner Battlerap-Szene zurechtgefunden habe. Aber ich muss sagen, dass ich nirgendwo so positiv aufgenommen wurde wie in der Rap-Szene. Dort ging es halt darum, dass das, was man schreibt, gut ist. Auch rein technisch gut – Reime auf mehrere Silben, neuartige Muster. Das hieß auch für mich, dass ich an meinen Sachen feilen musste, um zu bestehen. Ich habe in dieser Szene, die als sehr sexistisch verschrien ist, sehr viele Wegbegleiter kennengelernt, die mich als Frau sehr unterstützt haben. Wenn ich daran denke, dass ich für meine ersten Auftritte und Touren mit K.I.Z. oder Prinz Pi unterwegs war – die haben mich wie eine Schwester behandelt. Und wenn ich mal vor einem Publikum stand, das mich nicht so gut aufgenommen hat, waren es diese Jungs, die gesagt haben: „Ihr haltet jetzt mal die Klappe! Das hier ist unsere coole Frau, die gute Musik macht. Wem das nicht gefällt, der kann gleich gehen.“ Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich immer sehr ehrgeizig war, mit den Jungs konkurrieren und ihnen zeigen wollte: „Guckt mal her, ich kann das auch!“ Ich habe schnell die Leute in dieser Szene gefunden, die Themen behandelt haben, die mir etwas näher standen.