Ob du mit deinem Job zufrieden bist, kann etwas mit deinem Wohnort zu tun haben. Die glücklichsten Mitarbeiter Deutschlands leben laut einer neuen Analyse im Norden: Hamburg steht an der Spitze in Sachen Jobzufriedenheit, direkt danach kommen Berlin und Bayern. Die letzten Plätze belegen Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat für seine Auswertung einen eigenen Glücks-Score erstellt, der zeigt, in welchen Bundesländern sich ihre Nutzer ganz besonders wohl am Arbeitsplatz fühlen. Grundlage waren eine Million Bewertungen zu mehr als 200.000 Unternehmen in Deutschland. Der Glückswert setzt sich aus vier verschiedenen Punkten zusammen, die als besonders wichtig gelten, wenn es um Zufriedenheit im Job geht: Vorgesetztenverhalten, Kollegenzusammenhalt, interessante Aufgaben und Arbeitsatmosphäre.„Die Fähigkeit, seine Mitarbeiter langfristig zu motivieren, wird zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern heute einen Grund geben, warum sie mit Herzblut an einer Sache arbeiten sollen“, erklärt Kununu-Geschäftsführer Dr. Ekkehard Veser zur Analyse. Das Portal nennt flexible Arbeitszeiten und die Option auf Home-Office außerdem als häufigste Suchanfragen.Ein besonders hohes Gehalt steht also nicht an oberster Stelle, dafür aber, Freiheiten im Job zu haben, Dinge zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen – und das scheint in den Großstädten Hamburg, Berlin und München deutschlandweit am häufigsten der Fall zu sein.