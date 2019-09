Girlpower-Playlist: Diese Songs hören wir im Juni

Ob du die letzten Punkte auf der To-Do-Liste runterrockst, im Auto mit offenem Fenster zu den Lieblingsmenschen fährst oder einfach nur kurz dein Kopfchaos ordnen willst: Diese Powerbabes begleiten dich. Ihre Songs haben Haltung, verbreiten Energie, heilen gebrochene Herzen und sind damit die perfekte Playlist fürs nächste Abenteuer.



Bibi Bourelly: „Riot“

Sie ist in Berlin und Washington D.C. aufgewachsen, zog mit 19 nach Los Angeles und schrieb Rihannas „Bitch Better Have My Money“: Bibi Bourelly steht aber nicht nur für andere im Studio. Ihre erste eigene EP „Free The Real: Part #1“ zeigt, dass ihr Kopf voller Musik ist, in die man sich vom Fleck weg vergucken kann. Das Video zu „Riot“ erschien diese Woche und ist ein Statement für Gleichberechtigung.