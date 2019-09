Der Spiegel der Zukunft erspart die Anprobe & löst trotzdem kein Problem

Es gibt viele Dinge, die am Shoppen in der Stadt am Samstag nerven. Da wäre die Klimaanalge in der Mall, die gefühlt auf Eiszeit eingestellt ist. Dann sind da die gestressten Verkäufer*innen, die beim Sprint zwischen Lager und Stange mit ihren Kleiderbügeln in deinem Strickpulli hängen bleiben. Und von der Schlange an der Kasse wollen wir gar nicht erst anfangen. Die größte Frustration erleben viele jedoch dort, wo das neue Lieblingsteil zum ersten Mal anprobiert wird. Mit Neonröhren, Staubflusen und schlecht verschließbaren Türen bietet die Umkleidekabine alles, was man braucht, um sich im Kleid der Begierde mindestens unwohl zu fühlen. Kein Wunder, dass der Onlinehandel immer weiter wächst und die Versandservices überlastet sind.