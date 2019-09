Die schärfste Koop des Jahres: Diesel x Mustafas Gemüsekebap

Sweatshirts, T-Shirts und Hüte mit grafischen Interpretationen der Logos von Diesel und Mustafa’s Gemüse Kebap erwarten euch in der neuen Kollaboration, die ihr bestimmt auch mit scharf bestellen könnt. Diesel x Muastafas Gemüsekebap ist natürlich nur in nummerierter Auflage zu haben. Was weg ist, könnt ihr vielleicht noch bei eBay für teuer Geld erwerben. Oder ihr stellt euch zum Trost für einen Döner an. Ab dem 3. September sind die Artikel dann auf diesel.com und in ausgewählten Filialen erhältlich. Guten!