Die besten Black Friday- & Cyber Monday-Deals auf einen Blick

Mit großen Schritten geht es jetzt auf die Festtagssaison zu, für alle Freunde des Onlineshoppings ist aber schon ab morgen fröhliche Feiertagslaune angesagt. Denn: Black friday is coming! In den USA wird der Tag nach Thanksgiving schon lange traditionell als offizieller Beginn des alljährlichen, weihnachtlichen Einkaufsmarathons mit dicken Preisnachlassen gefeiert. Seit einigen Jahren locken aber auch deutsche Händler am „Schwarzen Freitag“ mit zahlreichen Prozenten und Angeboten. Und auch online purzeln die Preise.



Weil man in den unendlichen Weiten der Onlineshops schnell den Überblick verliert, haben wir die günstigsten Deals für euch zusammengestellt, damit ihr auch ja nichts verpasst. Und das Beste: Viele Shops haben den Black Friday nicht nur auf das ganze Wochenende ausgedehnt, auch am Cyber Monday darf mit jeder Menge Rabatten eingekauft werden. Happy Shopping!