Vor zehn Jahren zeigte Anne Hathaway als Andy Sachs in Der Teufel trägt Prada mit ihrem Job bei Runway-Chefredakteurin Miranda Priestly (die Ähnlichkeiten zu US-Vogue-Chefin Anna Wintour sind natürlich rein zufällig), dass man als Assistentin den Laden schmeißt und mindestens ein Superheldinnencape verdient hätte.



Aber nicht nur: Der Teufel trägt Prada hat uns auch eine unendliche Auswahl an Gifs geliefert, mit der man gefühlt jede Situation am Arbeitsplatz kommentieren kann. Zum Beispiel so: