Hört auf, Vätern lauter zu applaudieren als Müttern

Diese Unterhaltung spielte sich in der Großstadt ab. Ich wage aber, zu behaupten, dass es egal ist, ob sie nun in Berlin oder Buxtehude geführt wird. Sobald man erzählt, dass man plant, die Aufgabenverteilung in Bezug auf den Nachwuchs gleichberechtigt aufzuteilen, erntet man Bewunderung. Dafür, dass man einen so tollen Freund hat. Und nein, Gleichberechtigung heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass ich nachts alle zwei Stunden aufstehe, während er sonntags den Müll runterbringt und am Wochenende Instagramfotos in einem viel zu großen Fußballtrikot macht.