Im Alma Store in Köln gibt's die passenden Sneaker für Mütter & Töchter

1. Auch wenn Farbe wieder auf dem Vormarsch ist - einen cleanen, weißen Sneaker! Der ist „das kleine Schwarze“ unter den Sneakern und geht zu Hosen und Kleidern, im Job und ich finde sogar zur Hochzeit. Vor Produkte hat da verschiedene Modelle. Ganz ohne Firlefanz. Perfekt verarbeitet. Liebevoll designet. Also echte Freunde für’s Leben. Wirklich wahr! Wer es etwas sportlicher mag, greift zum Asics GSM in weiß.2. Einen Klassiker. Und das definiere jede für sich selbst. Für mich zählt da genauso ein Chuck Taylor dazu, wie ein Modell von Superga, der gute alte „Einser“ von Nike, oder alltime fav: asics Onitsuka Tiger Mexico.3. Einen guten Hightop. Für mich darf der gern richtig bunt, am liebsten in Kaugummifarben, sein. Aber auch Uni ist das ein Teil, das in keiner Garderobe fehlen darf. Ein echter Allrounder, weil er zu Jeans genauso hübsch ist wie zum Rock und jedes Busionessoutfit ruckzuck clubtauglich macht.Das hat einfach mit unserem Leben zu tun. Wenn ich mich und meine Freundinnen beobachte, dann müssen wir jeden Tag so unterschiedliche Aufgaben meistern, im Job, generell im Alltag. Viele haben Kinder. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Welcher Schuh unterstützt uns da besser und lässt uns auch noch lässig und modern aussehen? Eben. Ein Sneaker. Und ja, sicher gibt es Sneakerheads, die das „uncool“ finden, aber das sind tatsächlich - ACHTUNG! plattes Wortspiel - zwei Paar Schuhe. Die einen beschäftigen sich mit dem Thema und der Fokus liegt auf ganz anderen Skills wie Modell, Auflagen, Design, Material, etc. Das ist auch völlig okay und toll. Die anderen wollen aber einfach gut aussehen, auch völlig legitim. Leben und leben lassen - schon immer mein Motto!Ach je - auch das ist sehr subjektiv. Ich war neulich noch auf der Sneakerness in Köln und sprach da mit verschiedenen Herstellern. Was sich nicht verleugnen lässt ist, dass die 90er wieder grüßen. Mit Plateau und Silhouetten, die mich stark an das ein oder andere Spice Girls-Video erinnern. Aber da sag ich ganz ehrlich - ich bin raus! Der Trend wird an meinem Sneakerregal vorbeihuschen.Nein. Meine persönliche Meinung gab ich in der vorherigen Antwort schon. Ich mag solche Schubladen nicht aufmachen. Jeder soll doch bitte tragen, was er mag. Ich entdecke immer wieder vermeintliche No go’s an anderen Menschen. Neu gestylt machen sie aber plötzlich wieder Sinn. Nicht für mich, aber ich mag die Vielfalt und es wäre doch auch langweilig, wenn wir nichts zum Drüber reden oder Schmunzeln hätten.An Kundinnen, auf Reisen, auf Instagram! Wo sonst? Wir freuen uns tatsächlich immer, wenn uns jemand von Entdeckungen erzählt und versuchen sie dann auch zu „Alma“ zu holen.1. Dem der super sympathischen tante_turnschuh . Der macht einfach Spaß!2. Dem der Sneakerqueen aus Berlin! Tolle Frau, mit einem Sneakerwissen, das seinesgleichen sucht. Noch dazu ist sie eine wundervolle Fotografin.3. Hypebae darf auf keinen Fall fehlen in der Aufzählung!4. Needmore_sneaker - unsere Freunde aus Münster von der egotrips crew.5 . Praise_mag , guter Mix aus Streetware- und Sneakerthemen aus meiner geliebten Wahlheimat Köln!6. Klekt - ein muss für alle Sneakerjäger und -sammler!Ja, definitiv. Denn ein guter Kinderschuh ist nicht günstiger! Wir müssen zugeben, dass wir von dem Thema tatsächlich überrannt werden. Wir hatten selber nicht mit so einer großen Nachfrage gerechnet, aber wir hören jeden Tag, wie schwer es ist, coole Kinderschuhe zu kaufen. Ohne wilden Materialmix, ohne Blümchen, ohne Glitzer. Daher sind wir gerade auf der Suche nach weiteren, schönen Kindersneakern, um der Nachfrage gerecht zu werden. Wenn also jemand Tipps hat, immer her damit!Ich muß zwei nennen dürfen.1. Ein Jack Purcell von Converse. Ich habe immer welche. Sie sind so freundlich, weil sie immer lächeln. Schon gesehen?2. Airmax 180. Der hat mich schon durch so manchen Rave getragen und passt auch sonst immer. Da muß ich nicht nachdenken. Also in jeder Hinsicht bequem.