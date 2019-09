Aktuell ist Carter mit der Fotografin Madison Parker liiert. Beide sorgten im vergangenen Monat für Schlagzeilen, als sie im US-Bundesstaat Georgia von der Polizei mit Drogen erwischt wurden. Ein Konzert in Kansas-City sagte der Sänger daraufhin wegen "Transport-Problemen" ab. Sein erstes Album veröffentlichte Aaron Carter im Alter von neun Jahren in Deutschland, als sich sein älterer Boyband-Bruder dort aufhielt. Ende der Neunzigerjahre feierte er mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" international große Erfolge. Nach mehreren persönlichen Krisen versucht er sich seit einigen Jahren an einem Comeback.