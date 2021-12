Nachdem unseren Füße kalt geworden sind (Das allgemeine Zeichnen für “Lass uns jetzt rein gehen”) sind wir zur Not Too Sweet gegangen. Not Too Sweet ist ein Vintage Laden an der Weserstraße in Neukölln und gehört meiner guten Freundin Lisa. Nachdem wir Lisa mit einem Bun von Calm Coffee überrascht haben, sind wir durch das Laden gestoppelt. Not Too Sweet teilt ihre Location mit ein paar anderen Independent Vintage und Upcycled Marken, was super cute ist, wenn du die lokale nachhaltige Szene unterstützen willst. Ich habe eine Strickjacke von Not Too Sweet und ein Sweatshirt von Juno Juno geschnappt. Falls du Zeit hast, solltest du unbedingt die Weserstraße entlang laufen. Die hat viel mit vielen Vintage Shopping Läden, Cafes, Essen, und Kneipen einiges zu bieten.