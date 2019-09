Die deutsche Schauspielerin Florence Kasumba beklagte dies schon vor vier Jahren in einem Interview mit dem Focus, in dem sie forderte, dass es „Zeit für einen dunkelhäutigen Tatort-Kommissar“ wird. Kasumba war zu diesem Zeitpunkt zwar schon ein paar Mal selbst im Tatort aufgetreten, allerdings in kleineren Nebenrollen – etwa als Geflüchtete oder als Forscherin aus Südafrika. Eben im Rahmen in einer stereotypischen Darstellung. Warum tut sich das deutsche Fernsehen bloß bis heute so schwer damit anzuerkennen, dass auch Schwarze Deutsche sind?