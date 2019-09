Nicht verpassen: Das sind die wichtigsten Serien-Highlights im Juni

Aufgepasst – die Wrestling-Damen kehren zurück in den Ring! In der zweiten Staffel des Netflix-Originals GLOW von Jenji Kohan (die sich auch für Orange Is The New Black verantwortlich zeigt) treffen wir auf alte Bekannte der ersten Staffel, die allerdings inzwischen als Darstellerinnen in einer Wrestling-Serie zu lokalen Berühmtheiten geworden sind. Mit ihrem neu gewonnenen Ruhm scheinen manche aber so ihre Probleme zu haben. Im Trailer zur Serie im 80er Jahre Comedy-Stil tritt der Cast jedenfalls schon mal ziemlich energiegeladen zum Flashdance-Kultsong „Maniac“ auf. Aber seht selbst!