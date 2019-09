Erste deutsche Webserie zum Thema Trans* & geschlechtliche Vielfalt gestartet

Auch wenn die Serie viele bestehende Probleme von trans* Personen fokussiert, so will sie vor allem Mut machen, mehr Sichtbarkeit für diese generieren und aufklärerische Arbeit leisten – insbesondere auch im Umgang mit Gender gerechtem Vokabular. „Die Botschaft lautet: Es ist okay, zu sein, wie man ist. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, sich nicht sicher zu sein, wer man ist“, sagt Moritz, der die Serie ebenfalls mit konzipierte. „ ‚Genders' richtet sich an andere trans* Personen selbst, die sich hoffentlich darin wieder erkennen können, aber auch Menschen, die nicht trans* sind und dadurch ein wenig aufgeklärt werden können", ergänzt Krebber.