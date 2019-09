Nicht verpassen! Das sind die wichtigsten Serienstarts im Dezember

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag, den 1. Dezember startet endlich die lang ersehnte erste deutsche Netflix-Eigenproduktion Dark. Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier Familien, deren Geschichten auf mysteriöse und tragische Weise über mehrere Generationen und Zeitebenen hinweg mit einander verknüpft zu sein scheinen. Nachdem in einem Dorf in der Provinz zwei Kinder spurlos verschwinden, führen erste Ermittlungen zurück in das Jahr 1986, in dem die tragischen Ereignisse der Gegenwart offenbar ihren Ursprung nahmen. Dark wird bereits jetzt mit der Erfolgsserie Stranger Things verglichen. Wir haben die ersten drei Folgen schon gesehen: Spannungs- und Gruselfaktor en masse sind garantiert! Der Trailer verrät mehr: