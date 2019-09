Wie oft sind uns die Dinger abgekratzt! Das Tamagotchi wird schon 20

Der Siegeszug des Tamagotchis, das auch deutsche Schulhöfe im Nu eroberte und damit die gesamte Lehrerschaft zum Verzweifeln brachte, ist mittlerweile genau 20 Jahre her. Grund genug, den Renner von damals nochmals aufzulegen. In Japan und in den USA ist das Plastik-Ei nämlich zum Jubiläum wieder erhältlich. Der Spielzeughersteller Bandai zum Beispiel will auf die Retro-Welle der 1990er aufspringen und bietet es für 15 Dollar wieder im Handel an.