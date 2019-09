Die besten Serien-Highlights, die ihr euch im Oktober nicht entgehen lassen dürft

Noch eine Serie, die sich um organisiertes Verbrechen dreht, startet im Oktober auf Netflix. Die in Italien produzierte Serie Suburra handelt so ziemlich alles ab, was in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen in Italien gesorgt hat: Vom Vatikan über Machenschaften der Mafia bis hin zu Korruption im Politikbetrieb bleibt hier wirklich nichts aus. Die Handlung ist in einer italienischen Küstenstadt nahe Rom angesiedelt, die in einen abstruses Spieler-Paradies verwandelt werden soll. Suburra ist ab dem 6. Oktober auf Netflix zu sehen. Schaut hier schon mal in den Trailer rein: