American Vandal

Netflix nimmt sich mit einem neuen Serienformat namens „American Vandal“ selbst auf die Schippe. In Anlehnung an True-Crime-Produktionen wie Amanda Knox, Making A Murderer oder Team Foxcatcher zeigt American Vandal, wie schnell man vorverurteilt werden kann. So ergeht es auch dem Hauptprotagonisten Dylan Maxwell, der an seiner Schule für seine Penis-Graffiti bekannt geworden ist. Als eines Tages sämtliche Autos auf dem Schulhof mit „dicks“ besprüht sind, scheint der Schuldige schnell gefunden. Doch so einfach ist es leider nicht. Ab dem 15. September laufen acht jeweils 30-minütige Episoden der Serie auf Netflix.