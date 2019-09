Schützenfeste werden in erster Linie mit alten Herrentraditionen, Spielmannszügen und jeder Menge Alkohol in Verbindung gebracht. In einem nordrhein-westfälischen Schützenverein wurden die ehrwürdigen Traditionen in diesem Jahr allerdings mal richtig durcheinander gewirbelt. Denn anders als sonst, hat in diesem Jahr die 28-jährige Jennifer Wegfraß den Vogel (im wahrsten Sinne des Wortes) abgeschossen. Jennifer ist seit 17 Jahren Mitglied im Schützenverein Adler Hohenheide und sie ist lesbisch. In diesem Jahr hat das Dorf also ein Königinnenpaar, auf das es stolz sein darf.