Auch bei Amazon Prime gibt es in diesem Monat einige Neuzugänge zu verzeichnen. Zum Beispiel die englische Sitcom Catastrophe. Auf einer Geschäftsreise lernen sich die Irin Sharon und der Amerikaner Rob kennen und landen im Bett. Nach dem One Night Stand stellt Sharon fest, dass sie schwanger geworden ist, was ihr Zusammentreffen nun in einen neuen Kontext stellt. In der Serie taucht auch die im letzten Jahr verstorbene Carrie Fisher in mehreren Gastauftritten auf. Ab dem 4. August sind alle drei Staffeln Catastrophe bei Amazon Prime verfügbar.