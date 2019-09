Wir können uns allerdings noch zu gut an Songs wie Wannabe und Say You'll Be There erinnern – sie zählen zu den größten Hits der 90er Jahre. Im Jahr 2000 trennten sich die Spice Girls jedoch endgültig, die Power-Frauen wollten von nun an getrennte Wege gehen. Victoria Beckham ging ihren Weg, ist heute eine angesehene Designerin und Geschäftsfrau. Außerdem bekam sie vier Kinder, darunter den Sprössling der Familie, Tochter Harper.