Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an das amerikanische TV-Format The L-Word erinnern? Zwischen 2004 und 2009 liefen insgesamt sechs Staffeln der Kultserie auf dem amerikanischen Sender Showtime. Die Serie porträtiert das Leben einer Gruppe lesbischer Frauen, die allesamt in Los Angeles leben und jeweils an ihren individuellen Karrieren basteln. Im Fokus standen aber auch die Themen Beziehung, Sex und Eifersucht. Besonders viel Beachtung fand das Format in der LGBT-Community, auch wenn die Serie hierzulande nur an sehr späten Sendeterminen ausgestrahlt wurde.