Elyas M'Barek lästert über Influencer

Mit dem Begriff Influencer verhält es sich wie mit dem Wort Feminismus – viele stören sich am Wording, verdrehen die Augen, halten's für unnötig und machen sich darüber lustig. Caro Daur bekommt es gerade ganz besonders ab: Letzen Donnerstag traf sie bei einer Veranstaltung von IWC in München auf einen zu Scherzen aufgelegten Elyas M'Barek, nachdem ein Reporter die beiden zum Selfie aufforderte, postet der den Schnappschuss mit der Bildunterschrift: „Hab sie nach ihrem Beruf gefragt, sie hatte keine Antwort.@carodaur“. Vor laufender Kamera veräppelt er sie, weil sie das Bild nicht direkt posten will: „Sie muss ja was verkaufen dabei! Ich muss irgendein Produkt in die Hand nehmen, damit sie es postet. Das ist doch bei euch so…“. Witzig fand sie das nicht, aber lächelt höflich in die Kamera. Sie kennt diese Witze zur Genüge.