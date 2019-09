So verwandelst du deine Träume in ein individuelles Schmuckstück

Falls ihr euch angesprochen fühlt, haben wir einen heißen Tipp für euch, um der Ratlosigkeit zu entkommen. Das brasilianische Architektenbüro Estudio Guto Requena hat zusammen mit dem Design Studio D3 ein neues „Love Project“ ins Leben gerufen, das an der Schnittstelle zwischen Design und Technologie angesiedelt ist. Es handelt sich um die App Aura Pendant, mit der es in Zukunft möglich sein wird, ein einzigartiges Schmuckstück auf der Grundlage deiner Emotionen oder ganz persönlichen Liebesgeschichte zu entwerfen und anschließend in den 3D-Drucker zu schicken.