Leben wie im Cartoon: Dieses Paar wohnt in einer detailgetreuen Simpsons-Kulisse

Es gibt Fans. Und es gibt Hardcore Fans. Dieses kanadische Pärchen gehört zweifelsohne in die zweite Kategorie. Marcia Andreychuk und ihr Mann Joel Hamilton outeten sich nämlich als Dauergucker der Cartoon-Serie The Simpsons. Was in diesem Fall allerdings nicht bedeutet, dass sie jeden Tag vor dem Bildschirm kleben, um ja keine Simpson-Folge zu verpassen. Das können ja alle. Nein, die beiden gingen einen entschiedenen Schritt weiter. Denn als Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden anstanden, haben sie sich kurzerhand dafür entschieden, ihre Küche im Stile von Marge Serien-Küche zu gestalten. Kein Scherz!