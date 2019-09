Ein Leben als Star ist nicht immer einfach. Vor allem dann nicht, wenn ungewollt private Dinge in die Öffentlichkeit geraten. So erging es jetzt auch Hollywood-Liebling Jennifer Lawrence, die vor kurzem bei einer privaten Veranstaltung von Paparazzi gefilmt worden war – und zwar in einem Wiener Strip-Club, wo ein Freund Geburtstag feierte. Nun wurde sie allerdings nicht beim Biertrinken gefilmt, sondern während einer waschechten Pole Dance Einlage. Wer schon einmal einen Strip-Club von innen gesehen hat, der weiß, dass sich in so einem Etablissement eine Menge Pole Dance Stangen befinden. Und die ziehen wiederum auf manche(n) eine gewisse Anziehungskraft aus. So wie an diesem Abend auf Jennifer Lawrence, die ganz ungeniert einen Dance Pole für ihre Freunde hinlegte. So weit, so gut, so überhaupt nicht schlimm. Finden wir.