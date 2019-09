Seit dem Ende von Scrubs war es allerdings ruhig um den heute 42-Jährigen geworden – die ganz großen Rollen blieben aus. Jetzt meldet er sich aber mit einer neuen Serie zurück, übernimmt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern hat sie auch gleich noch selbst entwickelt. In Alex Inc. ist Braff jedoch nicht mehr im Arztkittel, sondern als Radiojournalist und angehender Medienunternehmer zu sehen. Alex, ein zweifacher Familienvater, will unbedingt eine Podcast-Firma gründen, stößt in der ach so hippen Startup-Welt aber auf ungeahnte Widerstände. Und leider fehlt ihm auch noch das nötige Kleingeld und Personal für sein ambitioniertes Vorhaben. Vielleicht ist das Projekt also durchaus der Versuch, die moderne Medienlandschaften zu beleuchten.