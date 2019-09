Wir alle wissen, dass es in in der Vergangenheit immer wieder angeregte Diskussionen um die Darstellung von Nacktheit auf Instagram gab. Brustwarzen und Geschlechtsteile dürfen nicht gezeigt werden, vor allen Dingen, um Schutz zu gewähren. So steht in den Gemeinschaftsrichtlinien: „Aus verschiedenen Gründen ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram jedoch nicht zulässig. Das gilt auch für Fotos, Videos und einige digital erstellten Inhalte, auf denen Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen nackter Gesäße zu sehen sind. Dazu zählen auch einige Fotos, auf denen Brustwarzen von Frauen zu sehen sind. Fotos, die Narben nach einer Brustamputation oder aktiv stillende Mütter zeigen, sind jedoch erlaubt. Auch Nacktheit in Fotos, die Gemälde und Skulpturen abbilden, sind in Ordnung.“