Kurzer Exkurs: Die Jellies heißen so, weil sie so aussehen. Als sei man in Gelatine getreten, die einfach am Fuß hängen geblieben ist – klingt jetzt erstmal nicht mega erstrebenswert. Sie können die Form von Sandalen, Flip Flops oder Ballerinas annehmen und sind meist aus transparentem Plastik. Die Designs von Rihanna sind ab Sommer (ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt), in den Farben Rosa, Hellblau und Grün für zirka 80 Euro hier erhältlich.