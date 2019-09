Rebecca Siegel und Dan Gold sind Fotografen, reisen beiden für ihr Leben gern und sie sind ein Paar. Dennoch bereisen sie zur Zeit getrennt voneinander die Welt. Rebecca lebt aktuell in New York City, nachdem sie für mehrere Jahre in Asien unterwegs war. Dan hingegen tourt seit mehreren Monaten durch Europa, Afrika und Südamerika. Sein Zeil? Jeden Monat eine neue Stadt zu bereisen. Trotz der weiten Entfernungen stehen die beiden in regelmäßigem Kontakt und können so an den Abenteuern des jeweils anderen teilhaben. In Zeiten von WhatsApp und Instagram ist das alles sowieso kein Problem mehr.