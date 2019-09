Die 21-jährige Greta ist nicht nur hübsch und für ihren extrem lässigen Style bekannt, sondern ist vor allem so beliebt, weil sie sagt, was sie denkt und weiß, was sie will. Das bewies sie auch in den wöchentlichen Sendungen. Auch privat zeigt Greta jede Menge Biss und Abenteuerlust, wenn sie sich zum Beispiel beim Ego-Shooter-Spielen mit ihrem Freund duelliert. Ihre direkte und ehrliche Art kommt offensichtlich sehr gut an, denn auch nach ihrem Ausstieg bei der Model-Casting-Show nimmt ihr Belietheitswert nicht ab. Ganz im Gegenteil: Aktuell zählt sie bereits 173k Follower auf ihrem Facebook-Account – Tendenz steigend.