Die schnellste Beziehungsveränderung seit der Erfindung des schwedischen Möbelhauses funktioniert ganz einfach: Man nehme ein Bild eines Welpen in einer Tasse („Schaut es euch an, um euch daran zu erinnern, warum es Freude im Leben gibt!“), Hüte in Milchtütenform („Ihr könnt nicht ernsthaft streiten, wenn ihr diese bescheuerten Milchhüte tragt.“), ein Beschwerdeglas mit Elsa aus Frozen (Schreibt auf, was euch stört und lasst euch von Elsa helfen!“), ein winziges Pferd („Brüllt lieber dieses kleine Pferd an als euch gegenseitig. Na los, lasst alles raus!“) und Seifenblasen („Pustet die Wut in die Seifenblasen und schaut ihnen beim langsam Davonschweben zu. Adios, böse Gedanken!“) – voilà.