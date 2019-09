Allein in den USA hat die Neuverfilmung des Disney-Klassikers von 1991 schon jetzt rund 170 Millionen Dollar in die Kinokassen gespült. Damit hat Disney sich selbst übertroffen, denn bisher hielt die Realverfilmung von Alice im Wunderland den Rekord, spielte am ersten Wochenende allerdings nur 116 Millionen Dollar ein. Auch in Deutschland legte Die Schöne & das Biest einen fulminanten Kinostart hin. Insgesamt lockte er seit Donnerstag schon 862.000 Zuschauer in die Kinosessel – der bis dato beste Kinostart des Jahres.